Кипр возобновил международное пассажирское авиасообщение

Кипр во вторник возобновил международное пассажирское авиасообщение, открылись международные пассажирские аэропорты Ларнаки и Пафоса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Первый коммерческий рейс после закрытия аэропортов острова в связи с пандемией вылетел сегодня утром в 8:00 в Афины, рейс выполняла компания Aegean Airlines.

Все пассажиры, которые прибывали в аэропорт, были в масках, на входе в терминал им измеряли температуру. В аэропорту Ларнаки на сегодня запланировано пять прилетов и пять вылетов.

Первым рейсом, который после длительного перерыва примет аэропорт Ларнаки, будет самолет авиакомпании Israir Airlines из Тель-Авива. Ожидается, что министр транспорта Яннис Карусос поприветствует первых пассажиров.

Аэропорты Кипра были закрыты 21 марта после вступления в силу указа о запрете коммерческих рейсов на Кипр и с него. Сейчас они будут действовать, придерживаясь строгих указаний, в здании допускаются только пассажиры и сотрудники.

До 19 июня прибывшие на Кипр должны будут показать по прибытии так называемый сертификат о здоровье или сделать тест на коронавирус.

На прошлой неделе сообщалось, что Кипр, который усиленно готовится к туристическому сезону, ускорил снятие большей части коронавирусных ограничений, которые оставались в стране, на три недели.

Кипр решил в июне начать принимать туристов из 19 стран, но с результатами тестов на коронавирус.

Кипр также обязался покрыть все расходы для туристов, если кто-то из них получит положительный результат теста на коронавирус во время отпуска в островном государстве.

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Европейская правда