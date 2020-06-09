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Банк Франции прогнозирует падение ВВП во втором квартале на 15%

Вторник, 9 июня 2020, 11:47
 

По прогнозу Банка Франции, ВВП страны во втором квартале 2020 года упадет на 15%, а в целом в 2020 году - на 10%.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом говорится в новом прогнозе Банка, обнародованном во вторник, 9 июня.

По оценкам учреждения, во втором квартале 2020 года экономика страны упадет на 15% вследствие карантина, действовавших для сдерживания эпидемии коронавируса, а в 2020 году в целом ВВП Франции снизится на 10%.

Эти приближенные к прогнозу, о котором говорил министр экономики Франции - по его словам, экономика может упасть на 11%.

По оценкам банка, экономика сможет восстановиться до уровня, на котором до начала "коронавирусного" кризиса, не ранее середины 2022 года.

Ранее в банке прогнозировали, что месяцы жесткого карантина будут стоить стране около 6% годового ВВП.

Как сообщалось ранее, Европейский центральный банк прогнозирует падение ВВП еврозоны в 2020 году на 8,7%.

Европейская правда

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Франция ВВП

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