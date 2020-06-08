Ради Коломойского Центрэнерго перешло на российский уголь – Bihus.Info

По меньшей мере 1,5 млн тонн угля перепродали государственной компании "Центрэнерго" фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Происхождение этого угля - преимущественно российское.

Источник: Bihus.Info

По данным журналистов-расследователей, на Едином веб-портале использования публичных средств содержатся данные о договорах на поставку "Центрэнерго" угля от четырех украинских фирм, которые редакция считает связанными с Коломойским. Это "Синтез Ойл", "Нафта форс", "Рекорд Систем" и "Азонекс". С июля 19-го по апрель 20-го они продали госкомпании 1,5 млн тонн угля.

До лета 2019-го эти четыре фирмы не занимались углем. Но как только на государственной "Центрэнерго" сменился менеджмент, на тот, который Коломойский назвал "понятным", не чуждые ему фирмы начали импортировать уголь и перепродавать госкомпании.

Авторы программы проанализировали их поставщиков. Среди них есть реальные владельцы угольных карьеров в РФ, такие как Искандер Махмудов (№16 в списке Forbes.ru), Андрей Бокарев (№56), Константин Струков (№50), Михаил Федяев, (№177), Владимир Гридин (№181). А также угольный бизнесмен Руслан Ростовцев. Американская редакция Forbes писала, что Ростовцев занимается реэкспортом угля из Донбасса.

Есть среди поставщиков пула фирм Коломойского загадочный предприниматель Сергей Кучерявенко, который может быть номинальным держателем в интересах представителей "Газпрома" или Госдумы. И белорусский олигарх Николай Воробей, который взял под контроль транзит российского угля и которого считают другом кума Путина Виктора Медведчука.

А также несколько фирм-ноунеймов, которые ничего не добывают, в промышленные группы не входят и перепродают уголь непонятного происхождения. Некоторые из них ранее фигурировали в журналистских расследованиях о поставках угля с территорий ОРДЛО.

По информации издания, всплеск импорта угля из России вызвал кризис с углем украинским. "Центрэнерго" уменьшило закупки у государственных шахт, уголь лежал на складах, а шахтеры не получали зарплат.

Отмечается, что для того, чтобы сокращать импорт из страны-агрессора, "Центрэнерго" переводило энергоблоки с дефицитного антрацита на распространенный украинский газовый уголь. И перевело. Но фирмы с орбиты Коломойского газовый уголь, которого в Украине хватает, все равно импортировали из России.

На торговле российским углем фирмы с орбиты Коломойского получали внушительный заработок.

Чтобы понять схему, издание привело такой пример:

7 декабря 2019 года на таможне оформили две закупки. Уголь марки Т российской "Сибэнергоуголь" купили Трипольская ТЭС и "Синтез Ойл" из пула Коломойского. По одинаковой цене - 1957 грн/т. Только у угля, купленного ТЭС напрямую, эта цена конечная. А вот "Синтез Ойл" в декабре 2019-го перепродавала уголь марки Т на "Центрэнерго" по цене 2200 грн за тонну (без НДС). С наценкой - 243 грн на тонне.

На тех объемах, которые посредники с орбиты олигарха скупали в РФ и перепродавали "Центрэнерго", такая наценка превращается в сотни миллионов гривен. Если предположить, что маржа составляла хотя бы 200 грн, совокупный заработок - около 300 млн.

Напоминаем:

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Ранее Сенниченко заявил, что Апелляционный суд отменил решение Окружного админсуда Киева, который запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.

В марте правительство согласилось с предложением Фонда госимущества о назначении экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

В июле 2019-го ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.

Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.

Украинская правда