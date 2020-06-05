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Греция готова принимать украинцев с 1 июля - МИД

Пятница, 5 июня 2020, 17:40
 

Украина и Греция готовы возобновить сообщение с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом шла речь в телефонном разговоре между главами МИД двух стран, который состоялся 5 июня.

"Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас выразили готовность восстановить сообщение между Украиной и Грецией с 1 июля при условии стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах", - сообщили в пресс-службе МИД по итогам беседы дипломатов.

Дендиас пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят.

Ранее Украина и Турция договорились о возобновлении туристических поездок с 1 июля.

Как сообщалось, страны Европейского Союза высказались за продолжение ограничений на въезд граждан третьих стран, в частности Украины, до конца июня.

Кроме того, страны Шенгена планируют снять действующие запреты на пересечение внутренних границ до конца текущего месяца.

Европейская правда

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МИД Греция туризм Украина

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