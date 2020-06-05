Французские виноделы переработают непроданное вино в санитайзеры для рук

Французские виноделы должны переработать непроданное вино в санитайзеры для рук и этанол, чтобы освободить место для производства этого года.

С таким заявлением выступило Агентство сельского хозяйства Франции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Правительственное агентство FranceAgriMer заявило, что около 3 млн гектолитров потребуется перегнать из-за снижения продаж при коронавирусном кризисе.

Виноделы пострадали от закрытия баров и ресторанов во Франции и за рубежом. Экспорт в США, который сократился вдвое после того, как администрация Трампа ввела 25-процентные пошлины в октябре прошлого года, продолжил снижаться после вспышки COVID-19.

FranceAgriMer заявила, что с пятницы 33 винокурням было разрешено собрать 2 млн гектолитров нераспроданного вина, чтобы превратить его в этанол или водно-спиртовой гель и освободить место в погребах виноделов для производства этого года.

Агентство добавило, что исключительная мера была одобрена Брюсселем и Евросоюз будет финансировать дистилляцию.

Виноделы должны до 19 июня подать заявку на схему и указать, сколько вина они хотят переработать. Им будет выплачено 78 евро за гектолитр вина с наименованием, связанным с конкретным регионом, и 58 евро - без наименования.

Спирт, полученный в процессе дистилляции, будет использоваться фармацевтической и косметической промышленностью, а также для производства дезинфицирующих средств для рук.

Напомним, во Франции заявили, что не будут вводить еще один общенациональный карантин со строгими ограничительными мерами, даже если осенью будет вторая волна COVID-19.

Европейская правда