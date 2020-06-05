Кличко о метро: В часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции

Пассажиропоток в метро Киева составляет почти 800 тысяч пассажиров ежедневно, чтобы не допустить большого скопления людей, в метро в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Каждый день в столице увеличивается количество людей, которые пользуются общественным транспортом - как наземным, так и метро. Если в первые дни после восстановления общественный наземный транспорт перевозил более 200 тыс пассажиров, то, например, вочра эта цифра была уже 575 тыс человек", - рассказал мэр Киева.

По его словам, ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов, более 260 трамваев КП "Киевпастранс".

"Работают и частные операторы, увеличился за последние дни пассажиропоток и в метро - он составляет уже почти 800 тысяч пассажиров ежедневно", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что сразу после восстановления работы метро перевозило в среднем до 500 тысяч человек в день.

При этом Кличко подчеркнул, что риск заразиться в транспорте увеличился поэтому чтобы не допустить большого скопления людей, в метро в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции (на особом контроле, по его словам, станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная" и "Почайна").

Экономическая правда