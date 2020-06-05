Все разделы
Укр / Рус

Кличко о метро: В часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции

Пятница, 5 июня 2020, 12:50
 

Пассажиропоток в метро Киева составляет почти 800 тысяч пассажиров ежедневно, чтобы не допустить большого скопления людей, в метро в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Каждый день в столице увеличивается количество людей, которые пользуются общественным транспортом - как наземным, так и метро. Если в первые дни после восстановления общественный наземный транспорт перевозил более 200 тыс пассажиров, то, например, вочра эта цифра была уже 575 тыс человек", - рассказал мэр Киева.

По его словам, ежедневно на маршруты выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов, более 260 трамваев КП "Киевпастранс".

"Работают и частные операторы, увеличился за последние дни пассажиропоток и в метро - он составляет уже почти 800 тысяч пассажиров ежедневно", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что сразу после восстановления работы метро перевозило в среднем до 500 тысяч человек в день.

При этом Кличко подчеркнул, что риск заразиться в транспорте увеличился поэтому чтобы не допустить большого скопления людей, в метро в часы пик будут ограничивать вход на некоторые станции (на особом контроле, по его словам, станции "Житомирская", "Святошин", "Черниговская", "Лесная" и "Почайна").

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кличко метрополитен

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко обратился к правохранителям из-за недостроев "Аркады" 29 мая 2020, 13:01
В Киеве создадут сеть временных дорожек для велосипедов и электросамокатов 27 мая 2020, 20:05
Кличко рассказал, когда возобновят работу городской электрички 26 мая 2020, 12:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!