В Украине стартовала образовательно-грантовая программа для женщин-фермеров – TalentA

3 июня 2020 г. в Украине стартовала образовательно-грантовая программа TalentA для женщин-фермеров, проживающих в сельской местности.

Программа инициирована и финансируется международной научно-исследовательской компанией Corteva Agriscience при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности" и общественной организации "Всеукраинский Совет Женщин-Фермеров".

Цель программы – способствовать расширению возможностей доступа к образованию и финансам для женщин, проживающих в сельской местности и занятых в сельском хозяйстве.

Программа предусматривает организацию учебного онлайн-хаба TalentA, где 20 женщин-аграриев, которые пройдут конкурсный отбор, пройдут бесплатный интенсивный курс обучения под руководством профильных экспертов и менторов.

По окончанию обучения участницы программы будут соревноваться за целевые гранты, которые Corteva Agriscience согласно ранее объявленным корпоративным целям устойчивого развития предоставит на реализацию проектов-победителей, направленных на улучшение продовольственной безопасности общин и решение соответствующих потребностей путем преодоления голода, предоставления доступа к питьевой воде, поддержки ответственного потребления, борьбы с изменениями климата и сохранения экосистем.

Общий грантовый фонд программы составляет 12000 долларов США и будет распределен между проектами-финалистами следующим образом:

1 место – 5000 долларов США;

2 место – 4000 долларов США;

3 место – 3000 долларов США.

Учебный план основан на реальных потребностях женщин-фермеров, выявленных в ходе глубинных интервью с представительницами целевых аудиторий в апреле 2020-го.

В основу учебного курса программы заложен метод дизайн-мышления, и эта техника творческого решения проблем поможет участницам лучше понять себя и свой бизнес, генерировать новые идеи и проекты, динамичнее учиться, воплощать новые знания и навыки в жизни.

Украина стала второй страной, где реализуется программа TalentA. В 2019 году компания Corteva Agriscience вместе с Федерацией ассоциаций сельских женщин Испании (FADEMUR) начали в Испании эту образовательно-инновационную программу для женщин-новаторов, занятых в сельском хозяйстве.

В Испании проект-победитель получил финансовую поддержку Corteva Agriscience, а авторы двух проектов-финалистов прошли обучение по программе, подготовленной FADEMUR в сотрудничестве с Corteva.

Дебют программы стал очень успешным, поэтому было принято решение начать программу в Украине, предоставив доступ к обучению и грантовым фондам большому количеству участников.

Как подать заявку на конкурс?

В период с 3 июня по 14 июня 2020 года заполнить регистрационную анкету программы на сайте www.talenta.org.ua

Регистрация участников продлится до 14 июня 2020 года включительно.

Победители грантового конкурса будут приглашены на церемонию награждения, которая состоится во Всемирный день сельских женщин – 15 октября 2020 года – в Киеве.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.talenta.org.ua, а также следите за ходом Программы TalentA в Facebook.