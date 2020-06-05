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Объемы перевалки в Мариупольском порту выросли на 33% – Криклий

Пятница, 5 июня 2020, 12:02
 

Доходы Мариупольского морского торгового порта за первые 3 месяца 2020 года увеличились на 24%, за 1 квартал этого года в порту осуществлено перевалку 2 млн 111 тыс грузов - это на 33% больше по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Доходы предприятия за первые 3 месяца 2020-го увеличились на 24%.

Продолжается реализация важных инфраструктурных проектов в порту: строительство зернового терминала на территории ГП "Мариупольский МТП", реконструкция причальных сооружений, операционных акваторий и гидротехнической части причала №4", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Криклий Мининфраструктуры порты

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