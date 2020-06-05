Госстат впервые планирует провести сельскохозяйственную перепись 

Государственная служба статистики планирует провести перепись сельскохозяйственных домохозяйств.

Об этом во время встречи с журналистами заявил председатель Госкомстата Игорь Вернер, сообщает Укринформ.

"В Украине еще ни разу не было сельскохозяйственной переписи. В 2001 году у нас была Всеукраинская перепись, в ходе которой мы установили точное количество населения и его характеристики. К сожалению, в сельском хозяйстве мы не имеем такой информации. Речь идет о домохозяйствах", - отметил Вернер.

По его словам, цель такой переписи - получение информации для принятия управленческих решений.

"Нам нужно знать, каких животных содержат люди, какие культуры выращивают. Как узнать весь это потенциал в сельском хозяйстве? Эта перепись делается для принятия обоснованных решений, чтобы было понятно, куда нужно вкладывать деньги, что нужно дотировать. Для построения грамотной государственной политики в определенных областях", - подчеркнул глава Госкомстата.

Напомним:

Как сообщалось, в апреле 2007 года Верховной Радой был рассмотрен в первом чтении и принят за основу законопроект "О сельскохозяйственной переписи". Однако в связи с завершением работы Верховной Рады пятого созыва рассмотрение законопроекта не было завершено.