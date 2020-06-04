Официальный курс: гривня укрепилась к доллару
Четверг, 4 июня 2020, 19:17
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 июня на уровне 26,69.
Об этом говорится в данных НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,99 гривни (на 4 июня - 29,96 гривни).
Напомним:
4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.
4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua