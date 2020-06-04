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Официальный курс: гривня укрепилась к доллару

Четверг, 4 июня 2020, 19:17
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 5 июня на уровне 26,69.

Об этом говорится в данных НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,99 гривни (на 4 июня - 29,96 гривни).

Напомним:

4 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

4 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Экономическая правда

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