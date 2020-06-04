Швеция с 8 июня разрешит въезд сезонным рабочим

Правительство Швеции решило позволить въезд в страну сезонным рабочим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу шведского правительства.

"Сегодняшнее решение правительства предусматривает, что для сезонных рабочих в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства может быть сделано исключение и им может быть разрешен въезд в страну на основании того, что они выполняют критически важные функции в Швеции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство решило внести поправки в постановление о временном запрете въезда в Швецию в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, по которым сезонные рабочие в сельском хозяйстве считаются одной из критически важных для жизнеобеспечения страны групп.

Кроме того, правительство сделает исключение из запрета на въезд для лиц с видами на жительство в Швеции, которые из-за запрета на въезд оказались разлучены с родственниками, проживающими в стране.

Поправки к решению о временном запрете въезда вступят в силу с 8 июня.

Текущий запрет на въезд в Швецию из-за пределов ЕС, введенная с целью предотвратить распространение коронавируса в стране, действует до 15 июня.

Напомним, государственный эпидемиолог Швеции и архитектор стратегии "мягкого карантина" Андерс Тегнелл признал, что пандемия коронавируса унесла жизни слишком многих людей в стране, и что власть могла сделать больше, чтобы предотвратить потери.

Европейская правда