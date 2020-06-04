В Украину хотели нелегально ввести смартфонов и техники на 100 миллионов гривен

На границе со Словакией задержали партию контрабанды смартфонов и портативной техники более чем 100 миллионов гривен.

Источник: пресс-службы СБУ и прокуратуры Закарпатской области

Дословно: "На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный ввоз из Европы партии дорогих смартфонов и портативной техники известных мировых брендов более чем на 100 млн гривен".

Детали: Задержание произошло на пункте пропуска "Ужгород".

Во время осмотра грузовика вместо задекларированных автозапчастей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники.

В СБУ заявили, что к противоправной деятельности причастна одна из киевских фирм-импортеров и брокерская компания.

Украинская правда