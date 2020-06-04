Все разделы
Укр / Рус

В Украину хотели нелегально ввести смартфонов и техники на 100 миллионов гривен

Четверг, 4 июня 2020, 15:55
 

На границе со Словакией задержали партию контрабанды смартфонов и портативной техники более чем 100 миллионов гривен.

Источник: пресс-службы СБУ и прокуратуры Закарпатской области

Дословно: "На Закарпатье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный ввоз из Европы партии дорогих смартфонов и портативной техники известных мировых брендов более чем на 100 млн гривен".

Детали: Задержание произошло на пункте пропуска "Ужгород".

Во время осмотра грузовика вместо задекларированных автозапчастей сотрудники СБУ обнаружили партию брендовых смартфонов, ноутбуков и другой оргтехники.

В СБУ заявили, что к противоправной деятельности причастна одна из киевских фирм-импортеров и брокерская компания.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

контрабанда таможня

powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский о борьбе с контрабандой: можно побыть без кофе, лосося или хамона 3 июня 2020, 17:33
Пограничники задержали партию контрабандных сигарет на 2,5 миллиона 22 февраля 2020, 12:00
Кто решит проблему поддельных и контрабандных лекарств 20 февраля 2020, 12:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!