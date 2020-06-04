Из заброшенного аэропорта в Хмельницком хотят сделать грузовой хаб

Хмельницкий аэропорт, который не работает уже почти 20 лет, хотят превратить в грузовой хаб, доложили президенту Владимиру Зеленскому во время его визита в Хмельницкую область.

Источник: ознакомление Зеленского с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 "Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка", трансляция Офиса президента

Детали: Президенту рассказали о планах на ремонт дорог государственного значения М-12 и М-03, дорог местного значения, а также восстановления аэропорта.

Зеленский, глядя на фотографии на стенде, констатировал, что аэропорт находится в ужасном состоянии. Глава Хмельницкой облгосадминистрации Дмитрий Габинет ответил, что аэропорт не работает уже почти 20 лет, но сейчас рассматривается как грузовой хаб, так как в Виннице есть аэропорт.

Аэропорт имеет полосу в 2200 метров. 1,5 млрд стоить реконструкция полосы. Пока местных средств нет, только до 20 млн грн есть на проектную документацию.

К марту 2021 года должен быть готов проект, тогда в следующем году можно будет начать реконструкцию. Строительство может длиться до 2 лет

Габинет также сказал, что можно привлечь инвестиции бизнеса – например, "Новой почты" и АТБ, последняя просит в Хмельницком землю под логистический хаб.

Зеленский сказал: "Мы подумаем". И добавил, сославшись на 20 млн, которые есть на подготовку проектной документации: "Запускайте проект".

Президент также ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, осуществляемого в рамках программы "Большая стройка".

В общем протяженность автодороги в области составляет 140,7 км. Из них в этом году запланировано обновить 56 км за средства госбюджета и еще 41 км – в рамках проекта с Международным банком реконструкции и развития.

Глава Государственного агентства автомобильных дорог (Укравтодора) Александр Кубраков сказал, что дорога М12 – это часть международного коридора Gо Highway, который идет в Одессу. Если говорить о Хмельницкой области, то в этом году планируют сделать "все необходимые 100 км", в частности, окружную.

М-12 будет ремонтировать иностранный подрядчик, компания "Онур". 146 км дороги проходит по территории Хмельницкой области и далее в сторону Кировограда. Весь коридор от Львова до Покровская – это почти 1200 км

На территории Хмельницкой области М-12 и М-03 были в ужасном состоянии.

Дорогу М-03 в этом году полностью отремонтируют от Хмельницкого до Каменец-Подольского. Будет нормальный подъезд до Сатанова. Президенту доложили, что со стороны Житомира также плохой участок дороги – порядка 50 км.

В 2020 году в Хмельницкой области планировали обновить 208,8 км дорог государственного значения и 137 км – местного значения. На это предусмотрено 6,1 млрд грн.

Президент попросил сделать дополнительные участки, поэтому протяженность отремонтированных дорог государственного значения должен достичь 230 км.

Владимир Зеленский отметил, что на местном уровне должны быть прежде всего восстановлены и построены дороги, ведущие к больницам, опорным школам и детсадам.

Прямая речь Зеленского: "Вчера мы были в селе, где строится садик. Запланирована дорога к нему? Мы приехали к людям, мы им пообещали. Зачем строить им садик, если туда нет дороги?".