Германия согласовала пакет спасения экономики в 130 миллиардов евро
Правительство Германии согласовало пакет мер на 130 миллиардов евро, направленный на перезагрузку национальной экономики после нескольких простоя из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Politico.
Программа включает временные сокращения НДС, материальное пособие на каждого ребенка для семей и помощь местным властям, испытывающим нехватку денежных средств, а также планы по увеличению субсидий для электромобилей и миллиарды на национальную транспортную инфраструктуру.
"Мы пытаемся сделать все возможное в очень сложной ситуации", - сказала Меркель журналистам после переговоров между коалиционными партиями, которые длились два дня.
Основным пунктом этого пакета является снижение НДС до 16 процентов с 19 процентов с июля до конца декабря, а по сниженной ставке до 5 процентов с 7 процентов. Семьи также получат единовременный платеж в размере 300 евро за ребенка.
Около 50 млрд евро из общего стимулирующего фонда будут направлены на инвестиции в ориентированные на будущее технологии, такие как чистый транспорт и транспортные средства с низким уровнем выбросов.
Что касается поддержки автомобильной промышленности Германии, правительство намерено увеличить премию за покупку экологически чистых электромобилей до 6000 евро с 3000 в течение следующего года и дополнительно вложить 2,5 млрд евро в инфраструктуру зарядных станций и аккумуляторных технологий.
Также будут вложены многомиллиардные инвестиции в железнодорожную компанию Deutsche Bahn и общественный транспорт.
Напомним, Европейская комиссия подготовила беспрецедентный пакет помощи в размере 750 миллиардов евро, чтобы преодолеть самый глубокий экономический спад в истории ЕС.
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