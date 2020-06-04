Германия согласовала пакет спасения экономики в 130 миллиардов евро

Правительство Германии согласовало пакет мер на 130 миллиардов евро, направленный на перезагрузку национальной экономики после нескольких простоя из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Politico.

Программа включает временные сокращения НДС, материальное пособие на каждого ребенка для семей и помощь местным властям, испытывающим нехватку денежных средств, а также планы по увеличению субсидий для электромобилей и миллиарды на национальную транспортную инфраструктуру.

"Мы пытаемся сделать все возможное в очень сложной ситуации", - сказала Меркель журналистам после переговоров между коалиционными партиями, которые длились два дня.

Основным пунктом этого пакета является снижение НДС до 16 процентов с 19 процентов с июля до конца декабря, а по сниженной ставке до 5 процентов с 7 процентов. Семьи также получат единовременный платеж в размере 300 евро за ребенка.

Около 50 млрд евро из общего стимулирующего фонда будут направлены на инвестиции в ориентированные на будущее технологии, такие как чистый транспорт и транспортные средства с низким уровнем выбросов.

Что касается поддержки автомобильной промышленности Германии, правительство намерено увеличить премию за покупку экологически чистых электромобилей до 6000 евро с 3000 в течение следующего года и дополнительно вложить 2,5 млрд евро в инфраструктуру зарядных станций и аккумуляторных технологий.

Также будут вложены многомиллиардные инвестиции в железнодорожную компанию Deutsche Bahn и общественный транспорт.

Напомним, Европейская комиссия подготовила беспрецедентный пакет помощи в размере 750 миллиардов евро, чтобы преодолеть самый глубокий экономический спад в истории ЕС.

Европейская правда