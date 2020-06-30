Киев может отсрочить внедрение единого э-билета

Городская власть Киева готова отсрочить введение единого электронного билета, пока правительство не разработает изменений в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготникам из других регионов.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "Киевская городская государственная администрация готова отложить до 1 января 2021 года введения единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан".

Детали: Заместитель председателя КГГА Марина Хонда отметила, что Киев столкнулся с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне.

В частности, город компенсирует расходы на проезд киевлян, которые имеют право на льготный проезд, их количество составляет около 240 тысяч человек.

Также право бесплатного проезда действует для пенсионеров, а это 480 тысяч жителей Киева.

В то же время, льготники с других регионов будут вынуждены оплачивать проезд за собственные средства с введением единого электронного билета.

Хонда добавила, что столичный бюджет этих расходов покрыть не может, поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Прямая речь: "На нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы, была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен".