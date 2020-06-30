EnglishDom запустил EdTech решение для корпоративного изучения английского (укр)

Онлайн-сервіс із вивчення англійської мови EnglishDom запустив модуль, що дозволяє компаніям відслідковувати прогрес співробітників, які навчаються на сервісі.

Рішення інтегроване у цифровий підручник EnglishDom та дає можливість стежити за трьома найважливішими показниками: присутність працівника на заняттях, якість виконання домашніх завдань та результати тестування.

Корпоративним клієнтам модуль доступний в особистому кабінеті керівника.

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Корпоративний кабінет дозволяє представнику компанії відслідковувати три показники: присутність працівника на заняттях, якість виконання домашніх завдань та результати тестування

"У компаній була потреба відслідковувати результати своїх співробітників, за навчання яких вони сплачують.

Ми вирішили створити модуль, який нарешті дає змогу моніторити досягнення співробітників у режимі реального часу, – говорить співзасновник та CEO EnglishDom Максим Сундалов. – Це дозволяє приймати правильні управлінські рішення та відслідковувати ефективність інвестицій у ту чи іншу людину.

Так, деякі компанії, залежно від результатів, преміюють кращих або, наприклад, вирішують відправити співробітника на перемовини з іноземцями. Корпоративне навчання складає 15% від усіх клієнтів нашої онлайн-школи та є основною спеціалізацією разом з англійською для b2c, а також для дітей.

В цілому ж онлайн-навчання допомагає суттєво економити час та ресурси – можна займатися як із дому, що актуально для віддаленої роботи, так і з офісу. Водночас навчання можна продовжувати навіть у відрядженнях".

Технології EnglishDom дозволяють розгорнути корпоративне навчання англійської мови незалежно від формату роботи компанії, кількості співробітників та їхньої географії. Навчання відбувається на онлайн-платформі, яка підлаштовується під запит компанії.

Формат онлайн-школи має перевагу у великому виборі викладачів. Це дає змогу знайти саме того викладача, який знається на термінології спеціальності, в якій працює співробітник, та забезпечити їхню психологічну сумісність.

Особливістю EdTech навчання є можливість прогнозування результату і гарантія прогресу. За статистикою EnglishDom, студенти піднімаються на один рівень англійської за 4-6 місяців, досягають мети в навчанні 70% клієнтів. Важливою при цьому є людська турбота про кожного студента, яка мотивує вчитися.

EnglishDom розвиває корпоративне навчання англійської з 2018 року. На цей момент у портфелі компанії близько 100 бізнес-клієнтів, найбільший з яких навчає відразу 300 співробітників, найменший – двох.

Серед клієнтів: Медіа Група Україна, АХА, Миронівський хлібопродукт, Бітрікс24, OWOX, Carlsberg Ukraine. Узагалі ж, найчастіше навчання англійської замовляють компанії з галузі IT, фінансів, фармацевтики та агрокомпанії.

Найпопулярніший час для занять серед бізнес-клієнтів – обідня перерва з 13.00 до 14.00 та вечірній час з 18.00 до 20.00.

Отримати консультацію та пройти безкоштовне пробне заняття для бізнес-клієнтів можна за цим посиланням.

Для довідки

EnglishDom – онлайн-школа англійської мови і водночас продуктова IT-компанія, що надихає вивчити англійську за допомогою технологій і людської турботи та є одним із лідерів EdTech у Східній Європі.

Платформа EnglishDom включає в себе 5 інноваційних сервісів для вивчення англійської мови, серед яких мобільні додатки та інтерактивний цифровий підручник.

Загалом сервіс об'єднує понад 500 викладачів англійської мови та більш ніж 50 000 користувачів.