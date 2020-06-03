В России из-за утечки топлива катастрофа федерального масштаба
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о введении режима чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с разливом дизельного топлива в Красноярском крае.
Источник: русский РБК
Детали: Во время совещания в среду глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил Путину признать ситуацию как "НС федерального характера", что по его словам позволит привлекать к ликвидации силы и средства федеральных органов власти.
Путин поддержал это предложение. Министр пообещал, что последствия разлива будут ликвидированы до четверга.
Предыстория:
29 мая на территории ТЭЦ-3 в Красноярском крае произошла разгерметизация резервуара и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате чего загорелся автомобиль.
Всего вероятно разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на площади около 350 кв. метров.
В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС межмуниципального уровня. По официальным данным, в воду и почву попало 20 тыс. тонн нефтепродуктов.
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