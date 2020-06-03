Официальный курс: гривня продолжает укрепление

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,75.

Об этом говорится в данных НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,96 гривни (на 3 июня - 29,92 гривни).

Напомним:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 июня на уровне 26,80.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни (на 2 июня - 29,80 гривни).

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.

3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.

Экономическая правда