Официальный курс: гривня продолжает укрепление
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 июня на уровне 26,75.
Об этом говорится в данных НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,96 гривни (на 3 июня - 29,92 гривни).
Напомним:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 июня на уровне 26,80.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,92 гривни (на 2 июня - 29,80 гривни).
3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,79 - 26,81 гривни за доллар.
3 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,74 гривни за доллар.
Экономическая правда
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