Лидеры ЕС на виртуальном саммите обсудят бюджет и фонд восстановления экономики
Председатель Европейского совета Шарль Мишель проведет 19 июня встречу глав государств и правительств стран ЕС в формате видеоконференции.
Об этом сообщил официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс, пишет "Европейская правда".
"После проведения консультаций председатель Евросовета проведет 19 июня Европейский совет с помощью видеоконференции", - сообщил он в Twitter.
По словам спикера, в повестке дня конференции - бюджет ЕС на 2021-2027 годы и Фонд восстановления экономики ЕС.
По его словам, эта конференция станет основательной подготовкой к следующему саммиту, который пройдет в более поздний срок и, возможно, состоится "в виде физической встречи".
Как известно, Европейская комиссия подготовила беспрецедентный пакет помощи в размере 750 млрд евро, чтобы преодолеть глубокий экономический спад в истории ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла, что она ожидает "трудных" переговоров по бюджету и фонду восстановления, которые "не будут завершены на следующем Европейском совете" 19 июня.
Ранее сообщалось, что Италия и Испания - две наиболее пострадавшие от коронавируса страны ЕС - получат большую часть средств из нового фонда восстановления экономики.
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