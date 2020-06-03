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Нацполиция послала первые 2400 "писем счастья" нарушителям ПДД

Среда, 3 июня 2020, 17:13
 

Нацполиция передала "Укрпочте" первые 2400 админпостановлений за нарушение скоростного режима.

Об этом сообщает Twitter патрульной полиции.

Всего с момента запуска автоматической видеофиксации скорости движения полиция зафиксировала почти 100 тысяч нарушений.

Напомним:

С 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начали фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах.

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авто МВД

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