Нацполиция послала первые 2400 "писем счастья" нарушителям ПДД
Среда, 3 июня 2020, 17:13
Нацполиция передала "Укрпочте" первые 2400 админпостановлений за нарушение скоростного режима.
Об этом сообщает Twitter патрульной полиции.
Всего с момента запуска автоматической видеофиксации скорости движения полиция зафиксировала почти 100 тысяч нарушений.
Напомним:
С 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начали фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах.
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