Ежемесячно 30 тысяч украинцев попадают в реестр должников за вовремя неуплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения, Опендатабот запустил оплату штрафов за нарушение ПДД.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

"20% из всех лиц, находящихся в реестре должников, - это лица, которые вовремя не оплатили штраф за нарушение правил безопасности движения.

На них могут накладывать ряд ограничений. Например, запрет открывать счета в банках, оформлять сделки у нотариусов и запретить выезжать из страны. К тому же, если штраф не уплачен за 15 дней, его размер увеличивается в 2 раза", - заявил юрист Опендатабот Федор Сафир.

В Опендатабот теперь можно проверить наличие штрафа и оплатить его.

"Для этого нужно добавить Опендатабот в любимый мессенджер, ввести свой ИНН или серию и номер постановления и оплатить его.

Квитанцию ​​об уплате штрафа теперь не нужно отправлять в МВД, Опендатабот сам сообщит об уплате. Квитанцию ​​всегда можно проверить на портале check.gov.ua", - говорится в сообщении.

Экономическая правда