Шмыгаль предлагает Раде назначить двух министров и нового вице-премьера

Правительство предлагает назначить Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов и Александра Ткаченко министром культуры и информационной политики.

Источник: проекты постановлений, представленные премьер-министром Денисом Шмыгалем в Верховную Раду

Детали: Соответствующие документы зарегистрированы в парламенте 3 июня.

В связи с предложением назначения Стефанишиной еще одним проектом постановления предлагается освободить Вадима Пристайко от должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил нардепам о поступлении вышеуказанных документов в парламент и поручил профильным комитетам в среду на своих заседаниях рассмотреть представления Шмыгаля по кадровым назначениям и предоставить заключения относительно возможного рассмотрения этих вопросов уже в четверг 4 июня.