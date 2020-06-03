Новый антирекорд: Porsche Cayenne разогнался до 210 км/ч на трассе Киев-Харьков

Антирекорд по нарушению скоростного режима, который был зафиксирован автоматической системой фиксации нарушений ПДД, установил автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого двигался по трассе Киев - Харьков.

Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко

Детали: Водитель автомобиля Porsche Cayenne с госномером ВІ 7770** в 12:20 двигался по трассе Киев - Харьков со скоростью 210 км/ч (разрешенная скорость 110 км/ч).

Прямая речь: "Заслуженный штраф в 510 гривен (в случае превышения скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 510 грн — ред УП) будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть и не один".

Детали: Стоимость автомобиля Porsche Cayenne у дилера в Украине стартует от 2,5 миллионов гривен.

Ранее сообщалось о водителе Mersedes S class, который 1 июня в 11:47 двигался на трассе Киев - Чоп со скоростью 208 километров в час (разрешенная скорость 80 км/ч). Тогда Геращенко предположил, что "штраф заставит его задуматься и больше не ездить с такой дикой скоростью по дорогам общего пользования".

Геращенко также сообщил, что 2 июня был замечен еще один антирекорд - "это 11 нарушений за день совершенный одним и тем же водителем на автомобиле с номером ХХ7799ХХ".

Позже замминистра опубликовал список "потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью больше 170 и более километров в час".