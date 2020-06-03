Новый антирекорд: Porsche Cayenne разогнался до 210 км/ч на трассе Киев-Харьков

Антирекорд по нарушению скоростного режима, который был зафиксирован автоматической системой фиксации нарушений ПДД, установил автомобиль Porsche Cayenne, водитель которого двигался по трассе Киев - Харьков.
Источник: замминистра внутренних дел Антон Геращенко
Детали: Водитель автомобиля Porsche Cayenne с госномером ВІ 7770** в 12:20 двигался по трассе Киев - Харьков со скоростью 210 км/ч (разрешенная скорость 110 км/ч).
Прямая речь: "Заслуженный штраф в 510 гривен (в случае превышения скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 510 грн — ред УП) будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации в город Полтаву. А может быть и не один".
Детали: Стоимость автомобиля Porsche Cayenne у дилера в Украине стартует от 2,5 миллионов гривен.
Ранее сообщалось о водителе Mersedes S class, который 1 июня в 11:47 двигался на трассе Киев - Чоп со скоростью 208 километров в час (разрешенная скорость 80 км/ч). Тогда Геращенко предположил, что "штраф заставит его задуматься и больше не ездить с такой дикой скоростью по дорогам общего пользования".
Геращенко также сообщил, что 2 июня был замечен еще один антирекорд - "это 11 нарушений за день совершенный одним и тем же водителем на автомобиле с номером ХХ7799ХХ".
Позже замминистра опубликовал список "потенциальных убийц на дороге. Тех водителей, кто 2 июня позволил себе ездить со скоростью больше 170 и более километров в час".
Что было ранее:
- Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что "по состоянию на 18.00 2 июня (за 18 часов - ред) системой автофиксации зарегистрировано 34 176 нарушений скоростного режима. Вчера (за 18 часов - ред) было 57 880 событий".
- С 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начнут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители будут привлекаться к ответственности.
Справка: Если оплатить штраф за нарушение в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 гривен. Если после 10 дней - 255 гривен. В случае превышения скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 510 грн.
Если штраф не оплатить, нарушителем займется Исполнительная служба Министерства юстиции. Если нарушитель не согласен с обвинением, он может обратится в Департамент патрульной полиции или в суд.