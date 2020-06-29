После получения первого транша, стало больше украинцев, которые не поддерживают сотрудничество с МВФ

61% украинцев считают, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. По сравнению с апрелем этот показатель вырос на 15%.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, которое проводилось с 20 по 23 июня 2020 года.

Сообщается, что 24% украинцев поддерживают сотрудничество с МВФ, в апреле это показатель составлял почти треть - 32%.

КМИС

Напомним:

12 июня Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

Накануне Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Наличие программы stand-by с МВФ позволит Украине дополнительно получать финансирование от других партнеров на почти 3 млрд долларов.

Министр финансов Сергей Марченко надеется, что Украина сможет уже в 2022 году отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

Рекомендуем почитать: Инсайды программы с МВФ: что получит Украина

Бюджет, тарифы, уменьшение количества ФЛП: что предусматривает новый меморандум с МВФ

Экономическая правда