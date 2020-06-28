Новости выходных: кредит от Всемирного банка и изменения в Бюджетном кодексе

О Гослесагенстве. Глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий заявил, что в течение последних пяти лет лесное хозяйство вообще не развивалось, а срок действия последней стратегии лесного хозяйства завершился в 2015 году.

О кредите от Всемирного банка. Всемирный банк принял решение предоставить Украине 350 миллионов долларов кредита в рамках первого займа на развитие в сфере экономического восстановления на поддержку реформ и смягчения последствий пандемии COVID-19.

О рынке труда. Денис Шмыгаль заявил, что начала июня проходит стабилизация на рынке труда, поскольку Государственная служба занятости за период карантина помогла найти работу 156 тысяч человек.

Об операторе ГТС. В операторе ГТС заверили, что транзит газа в страны ЕС и передача газа украинским потребителям осуществляется беспрепятственно и в плановых объемах.

О Бюджетном кодексе. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" относительно финансирования развития дорожной отрасли.