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В ЕС призвали законодательно ограничить наличные платежи

Воскресенье, 28 июня 2020, 16:23
 

В том числе, Совет ЕС предлагает возобновить обсуждение с государствами ЕС ограничения платежей наличными деньгами на уровне Евросоюза.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Совет Европейского союза призвал Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью.

Также предлагается рассмотреть необходимость совершенствования правовой базы для виртуальных активов.

Оценки показывают, что доходы от организованной преступности в ЕС достигли 110 млрд евро в год, а уровень конфискации остается очень низким. Поэтому финансовые расследования имеют первостепенное значение для ЕС в деле предотвращения организованной преступности и терроризма и борьбы с ними.

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ЕС

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