"Укроборонпром" совместно с новым и.о. президента "Антонова" планируют возрождение отрасли

"Укроборонпром" совместно с ГП "Антонов", предприятиями авиационной отрасли и правительства начали работу над подготовкой предложений в проект Программы возрождения авиационной отрасли на среднесрочную перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Соответствующая рабочая группа под председательством заместителя генерального директора по трансформации "Укроборонпрома" Романа Бондаря, и и.о. президента ГП "Антонов" Александра Лося, начала свою работу 26 июня.

В Рабочую группу вошли также представители "Украинского научно-исследовательского института авиационных технологий", государственного предприятия "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс", ГП "Завод 410 ГА", "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД", Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, представители Концерна по вопросам авиастроения и стратегических проектов.

Концепция развития состоит из пяти основных программ, которые решают стратегические направления финансирования отрасли. Целью программ является создание условий для реализации проектов инновационных исследований и разработки новых конкурентоспособных авиационных технологий.

Напомним:

"Укроборонпром" решил прекратить полномочия президента ГП "Антонов" Александра Донца, по результатам проверки госпредприятия материалы передали в СБУ и НАПК.

"По результатам проверки выявили многочисленные факты, которые могут свидетельствовать о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП", - заявили в "Укроборонпроме".

Пресс-служба юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей интересы ГП Антонов сообщила, что Окружной админсуд Киева приостановил действие решения гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса от 9 июня 2020 года об увольнении президента ГП "Антонов" Александра Донца.

"Укроборонпром" не получал решений суда о восстановлении руководителя ГП "Антонов" О.Донца и уволит его с 15 июня - предыдущий приказ за 9 июня был отменен из-за того, что Донец находился на больничном.

22 июня Окружной административный суд города Киева повторно восстановил в должности президента "Антонова" Донца, остановив второй приказ об его увольнении.

Профсоюз госпредприятия "Антонов" подала иск в Окружной админсуд Киева об отмене постановления экс-премьера Арсения Яценюка, которым "Антонов" передали в управление госконцерна "Укроборонпром". Однако позже иск отозвали.

Экономическая правда