Швейцария запустила приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом на основе технологии Bluetooth.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Swiss Info.

Приложение SwissCovid, которое должно помочь сдерживать распространение коронавируса на этапе выхода из карантина, стало доступным на платформах Apple и Google Play с 25 июня для всех жителей страны, после того как парламент одобрил законодательство, регламентирующее использование приложения и защиту данных.

SwissCovid разработали в сотрудничестве между федеральным департаментом компьютерных технологий и коммуникаций, командой ученых из ряда стран Европы и швейцарской компанией Ubique.

В тестовом режиме он работал еще с 25 мая - среди около 15 000 пользователей-добровольцев в федеральной администрации, армии и больницах, чтобы обнаружили возможные проблемы. В дальнейшем его использование также исключительно добровольное.

"Приложение обеспечивает максимальную защиту данных и приватности, благодаря децентрализованному хранению информации и технологии Bluetooth, где заблокирована геолокация", - отмечает глава отдела цифровой трансформации Федерального офиса общественного здоровья.

Смартфоны пользователей, которые установят приложение, будут обмениваться анонимизированными сигналами "Ephemeral IDs" и определять устройства, которые в течение как минимум 15 минут находились на расстоянии 1,5 метра и ближе друг от друга.

На централизованный сервер информация будет передаваться только в случае, когда пользователь получил положительный тест на коронавирус и сообщил об этом системе - но тоже в анонимизированной форме.

Приложение будет сохранять данные в самом смартфоне пользователя не более 14 дней - периода, в течение которого обычно проявляются симптомы коронавируса в случае заражения.

Напомним, Швейцария с 22 июня отменила почти все "коронавирусные" карантинные ограничения. Сохранился лишь запрет на массовые мероприятия с участием более 1000 человек.

Европейская правда