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Грузия отложила возобновление регулярных авиарейсов до августа

Пятница, 26 июня 2020, 14:08
 

Грузия продлила запрет на регулярные международные авиарейсы до 31 июля.

Как сообщает кавказская служба "Радио Свобода" "Эхо Кавказа", о таком решении официально объявило Агентство гражданской авиации Грузии.

В ведомстве призвали граждан воздержаться от приобретения авиабилетов до официального решения о возобновлении полетов.

В то же время авиакомпании продолжат выполнять чартерные авиарейсы.

Напомним, накануне министр экономики Натия Турнава сообщила, что возобновление регулярных пассажирских авиарейсов "с большой вероятностью" могут отложить до конца июля.

Также сообщалось, что Грузия с 1 июля откроет границы, но не будет пропускать гостей из стран с высоким риском заразиться коронавирусом.

Регулярные международные авиарейсы Грузия прекратила с 18 марта в связи с пандемией коронавируса. Также с этого дня закрыли границы для иностранных граждан.

Европейская правда

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Грузия авиа

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