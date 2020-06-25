Президент Молдовы договорился с Путиным возобновить переговоры о кредите в 200 миллионов евро

Молдова и Россия договорились возобновить переговоры о предоставлении Молдове кредита в размере 200 млн евро.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом сегодня заявил президент Молдовы Игорь Додон во время своего визита в Москву.

По словам Додона, он договорился об этом с Владимиром Путиным. Правительства двух стран должны обсудить план обновления переговоров "в ближайшие дни".

Также президент Молдовы сообщил, что договорился о продлении льгот для беспошлинной поставки в Россию некоторых молдавских товаров.

"После 1 июля молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без пошлин", - отметил Додон.

Кроме того, по его словам, достигнута договоренность о решении проблемы с выдачей разрешений для транзита товаров из Молдовы в Россию через территорию Украины.

Напомним, 7 мая Конституционный суд Молдовы признал неконституционным соглашение о предоставлении стране российского кредита.

Игорь Додон назвал ситуацию с решением КС "интригами отдельных политиков", а само решение - политизированным, и заявил, что Молдова будет повторно договариваться с Россией о предоставлении кредита.

Россия одобрила выделение кредита Молдове по просьбе Игоря Додона для поддержки экономики. Этот кредит сравнивают с "кредитом Януковича" 2013 года.

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