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Российский "Аэрофлот" возит людей за границу под видом груза

Четверг, 25 июня 2020, 10:36
 

Российская компания "Аэрофлот" как минимум с начала лета осуществляет регулярные международные авиарейсы, несмотря на закрытые границы и официальный запрет российского правительства.

Источник: "Медуза" со ссылкой на "Ведомости" 

Детали: По словам сотрудников трех авиакомпаний, в том числе самого "Аэрофлота", компания обходит запрет, выполняя пассажирские рейсы как грузовые.

Представители авиаперевозчика объяснили, что билеты на эти рейсы продаются с разрешения Росавиации.

Как следует из информации в системе бронирования "Аэрофлота", сейчас доступны рейсы компании из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авив, Ниццу, Барселону и Рим.

Отмечается, что эти рейсы носят эксклюзивный характер, они никак не рекламируются, продажи на них открываются менее чем за неделю, а билеты стоят в разы дороже.

Из-за закрытых европейских границ купить билеты на эти рейсы могут только люди, имеющие право на въезд (граждане ЕС или россияне, имеющие гражданство или вид на жительство в одной из европейских стран). Обратные билеты на них не продаются.

Предыстория:

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла международное авиасообщение с конца марта.

Авиакомпаниям разрешалось осуществлять только чартерные рейсы для вывоза застрявших за границей россиян.

Украинская правда

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Аэрофлот РФ авиа

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