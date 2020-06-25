Все разделы
Укр / Рус

Космический корабль SpaceX Crew Dragon возвратится на Землю в августе

Четверг, 25 июня 2020, 09:00
 

Космический корабль компании SpaceX Crew Dragon вместе с экипажем вернется на Землю в начале августа.

Источник: Руководитель пилотируемой программы NASA Стив Стич

Детали: Накануне возвращения, астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен будут отработать возможные чрезвычайные ситуации, остальное время экипаж Crew Dragon потратит на научно-исследовательскую работу на борту МКС.

Что было ранее: В NASA рассказали, чем занимался экипаж Crew Dragon в первую неделю на МКС

Напомним:

Компания Илона Маска SpaceX в сотрудничестве с NASA запустила на МКС космический корабль Crew Dragon с 2 астронавтами на борту.

Впервые за почти 10 лет двое американских астронавтов полетели на МКС не в российском "Союзе", а на американском корабле. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в $50 миллионов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - $90 миллионов.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

космос SpaceX

powered by lun.ua
Материалы по теме
Есть контакт: Crew Dragon состыковался с МКС 31 мая 2020, 17:25
Впервые в истории частная компания отправила людей в космос: что это значит и что будет дальше 31 мая 2020, 06:00
SpaceX перенесла запуск корабля с астронавтами на МКС 27 мая 2020, 23:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!