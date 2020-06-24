Объем вырубки леса в Украине за последние 5 лет сократился на 20% — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что объем вырубки леса в Украине за последние пять лет снизился на 20%.

Об этом он сообщил на брифинге в среду передает Интерфакс-Украина.

"Уверен, что электронное чипирование сегодня работает. Спрос на рынке леса уменьшился, что привело к снижению промышленного производства древесины. В целом за последние пять лет в Украине объем вырубки и продажи леса сократился на 20%, в частности в Ивано-Франковской области", - сказал он.

По словам премьера, норма осадков, которые выпали за последние три дня в западных областях Украины, была в разы большей, чем может выдержать Карпатский лес.

В свою очередь, глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий в Facebook в среду написал, что за последние три дня в Карпатах выпала месячная норма осадков, причем большая их часть пришлась на Ивано-Франковскую область.

"Лес может выдержать определенное количество осадков, но не такой объем, который мы наблюдаем сейчас в Карпатах. Давайте в цифрах - в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить у 200-250 млн кубометров.

Это лишь 10% от всех осадков. Итак, лес не может обуздать стихию горных рек. Лес - не дамба для предотвращения паводков и удержания такого количества и силы воды. Поэтому заявления, что причиной наводнений являются вырубки - это манипуляция и популизм", - сказал он.

Напомним: