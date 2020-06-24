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ЕС принял специальные правила для содействия банковскому кредитованию во время пандемии

Среда, 24 июня 2020, 16:12
 

Евросоюз временно адаптировал банковские правила, чтобы максимизировать способность банков предоставлять кредиты и поддержку домохозяйствам и предприятиям для выхода из коронавирусного кризиса.

Решение утверждено Советом ЕС и опубликовано сегодня, сообщает "Европейская правда".

"Принятый сегодня банковский пакет обеспечивает целенаправленные и исключительные законодательные изменения в регулировании требований к капиталу. Эти изменения позволят кредитным организациям в полной мере играть свою роль в преодолении экономического шока, вызванного пандемией COVID-19, путем стимулирования кредитных потоков", - говорится в сообщении Совета.

Поправки, в частности, касаются изменения минимальной суммы капитала, которую банки должны хранить для неработающих кредитов (NPL) в рамках "пруденциальной поддержки".

В частности, преференциальный режим неработающих кредитов, гарантированный экспортными кредитными агентствами, будет распространен на других гарантов государственного сектора в контексте мер, направленных на смягчение экономических последствий пандемии COVID-19.

Также предусмотрено продление на два года переходных соглашений, связанных с внедрением международного стандарта бухгалтерского учета (IFRS 9). Это позволит банкам смягчить потенциальное негативное влияние возможного увеличения резервов банков на ожидаемые кредитные убытки.

Среди новых правил также временные договоренности о рисках для национальных правительств и центральных банков, деноминированных в валюте другого государства-члена, с целью поддержки вариантов финансирования в странах, не входящих в еврозону, для смягчения последствий пандемии COVID-19.

Европейская правда

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ЕС кредиты банки

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