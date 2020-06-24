Facebook проиграла суд антимонопольному ведомству Германии

Компания Facebook злоупотребляла своей доминирующей позицией на рынке социальных сетей, собирая данные пользователей.

Такое решение принял Федеральный верховный суд Германии, сообщает DW.

Согласно решению, Facebook не может без согласия пользователей сочетать и обрабатывать их личные данные, собранные с помощью других сервисов - WhatsApp, Instagram, а также вебсайтов и приложений других операторов. Таким образом суд поддержал решение Федерального антимонопольного ведомства ФРГ, которое в феврале 2019 года ввело в отношении соцсети ряд ограничений по обработке собранных данных.

Регулятор считает, что Facebook доминирует на рынке Германии и злоупотребляет своей позицией для сбора и анализа данных пользователей без их согласия.

Представители соцсети оспорили позицию антимонопольного ведомства в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе, отметив, что регулятор недооценивает серьезности конкуренции для Facebook со стороны YouTube, Snapchat и Twitter. В августе 2019 года суд в Дюссельдорфе приостановил действие решения ведомства. Теперь же дело вернется в этот суд для вынесения окончательного решения.

Глава антимонопольного органа ФРГ Андреас Мундт одобрил решение Федерального верховного суда. По его мнению, если сбор и использование данных происходят с нарушением закона, антимонопольное законодательство должно предусматривать возможность вмешательства, чтобы предотвратить злоупотребления.

Европейская правда