Air France не планирует летать в Украину как минимум до конца лета

Авиакомпания Air France как минимум до конца лета не планирует выполнять регулярные пассажирские рейсы в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

Air France опубликовала расписание постепенного восстановления маршрутов из/в парижский аэропорт имени Шарля де Голля на июнь и июль, и в нем нет рейсов в Киев.

"Наш график рейсов обновился до конца августа 2020 года, поэтому вы можете с уверенностью забронировать следующую поездку. Чтобы обеспечить вам большую гибкость, мы также отказываемся от платы за смену билетов", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что на сайте авиакомпании продаются билеты из Киева, но это или прямые рейсы, выполняемые МАУ, или рейс с пересадкой в ​​Амстердаме, и первый сегмент из украинской столицы выполняет KLM, которая входит в один холдинг с Air France.

Ранее сообщалось, что польская авиакомпания LOT планирует возобновление рейсов из Киева в Варшаву со 2 июля.

Венгерский лоукостер Wizz Air возобновил ряд рейсов из аэропорта "Киев" в Европу.

По рекомендации Еврокомиссии, страны ЕС и Шенгена должны начать восстанавливать допуск граждан третьих государств на свою территорию с июля. Однако пока не известно, войдет ли Украина в список стран, откуда въезд будет разрешен.

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Европейская правда