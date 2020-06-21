Компания "Мураха" поможет потерпевшим во время взрыва

Мувінгова компанія "Мураха", яка займається переїздами та зберіганням речей, допоможе постраждалим під час вибуху у будинку на Крушельницької.



Про це компанія повідомила на своїй Facebook-сторінці.

У компанії зазначили, що безкоштовно допоможуть постраждалим перевезти особисті речі в інше місце або на склад компанії для зберігання на будь-який час.

Для цього потрібно оформити заявку на сайті www.muraha.ua або за телефоном +38 (099) 500 1111.

В компанії також закликали решту бізнесу не залишатись осторонь.

Нагадаємо, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. За попередніми даними, вибухнула газоповітряна суміш.

Мешканців цього та сусіднього будинків евакуювали. Коли люди зможуть повернутися у свої домівки поки невідомо.



"Мураха" — засновник індустрії мувінгу в Україні, який пропонує комплексні послуги з переїзду дому та бізнесу. Компанія також займається складським або тимчасовим зберіганням речей.