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Меркель не исключает новых санкций против РФ

Суббота, 20 июня 2020, 11:41
 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности введения новых санкций против России из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Источник: DW

Детали: Меркель напомнила, что об этом ранее уже говорил глава МИД Германии Хайко Мас.

Накануне немецкая прокуратура выдвинула гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, утверждая, что преступление было совершено по заказу правительства России.

"Теперь мы должны дождаться результатов судебного разбирательства", – сказала Меркель.

Германия ориентируется на конкретные поводы для введения ограничений.

Одним из маркеров в вопросе санкций против России, по мнению Меркель, является украинский конфликт. Еще одной причиной для возможных санкций могут служить кибератаки на бундестаг. В них обвиняют российских хакеров.

Напомним: 

19 июня лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода.

Украинская правда

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Меркель Германия Россия

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