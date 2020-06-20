Меркель не исключает новых санкций против РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности введения новых санкций против России из-за убийства в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Источник: DW

Детали: Меркель напомнила, что об этом ранее уже говорил глава МИД Германии Хайко Мас.

Накануне немецкая прокуратура выдвинула гражданину России подозрение в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине в прошлом году, утверждая, что преступление было совершено по заказу правительства России.

"Теперь мы должны дождаться результатов судебного разбирательства", – сказала Меркель.

Германия ориентируется на конкретные поводы для введения ограничений.

Одним из маркеров в вопросе санкций против России, по мнению Меркель, является украинский конфликт. Еще одной причиной для возможных санкций могут служить кибератаки на бундестаг. В них обвиняют российских хакеров.

Напомним:

19 июня лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода.