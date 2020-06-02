В Молдове 60% озимых посевов пострадали от засухи

В Молдове около 60% озимых посевов пострадали из-за засухи, но угрозы для продовольственной безопасности это не представляет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker, об этом заявил министр сельского хозяйства Ион Пержу.

По словам министра, от засухи пострадали около 60% посевов, особенно в юго-восточных районах страны.

В то же время, говорит он, угрозы для продовольственной безопасности страны нет.

По его словам, Молдове ежегодно необходимо 350 000 тонн пшеницы, из которых 90 000 тонн - для посевов. В 2020 году ожидают урожай около 500-600 тысяч тонн, тогда как в 2019 году собрали 1,1 млн тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить собственные потребности, но экспортировать за границу будут меньше.

Напомним, вопрос продовольственной безопасности активно обсуждался в стране еще в начале мая. Тогда партия "Платформа Достоинство и правда" (DA) предложила объявить в Молдове чрезвычайное положение из-за засухи и подняла вопрос о том, хватит ли стране запасов хлеба в случае неурожая.

Премьер-министр Молдовы назвал такие заявления "спекуляциями оппозиции" и отметил, что ресурсов достаточно. В Минагрополитики тогда сообщили, что запасов пшеницы Молдове хватит до конца года, даже если урожая не будет, но конкретных цифр не назвали.

Европейская правда