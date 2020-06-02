На предотвращение коронавируса Украина уже потратила более 2,6 миллиардов гривен

На приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID 19 Украина потратила 2,62 млрд грн, четверть этой суммы из государственного бюджета, остальные – из местных.

Источник: Министерство финансов со ссылкой на данные Госказначейства

Детали: К 28 мая 2020 года включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 26,2 млрд грн: 658 млн грн из госбюджета и 1965 млн грн из местных бюджетов.

Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупками на сумму более 3,4 млрд грн (934 млн из государственного бюджета, 2484 млн грн из местных бюджетов).

С 1 марта по 28 мая расходы таковы: на медикаменты и медсредства пошло 975,8 млн грн; на медицинское оборудование – 892,6 млн грн; на маски, антисептики, дезинфекторы и экспресс-тесты – 554,8 млн грн; на перевозку больных коронавирусом и медицинских работников, дезинфекцию помещений – 165 млн грн, на питание пациентов с COVID-19 и медработников – 7,5 млн грн.

К этим же расходам отнесены 27,3 млн грн на капитальный ремонт объектов.

Украинская правда