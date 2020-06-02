УЗ объявила масштабные тендеры, чтобы компенсировать потери Пинчука от пошлин РФ - СМИ

После сообщений о восстановлении Россией 34% пошлин на украинские железнодорожные колеса, что может ограничить сбыт "Интерпайпа" Виктора Пинчука, "Укрзализныця" объявила аномально масштабные тендеры на колеса.

Об этом сообщает Зализныця без коррупции.

Филиал "Центр обеспечения производства" УЗ объявила 2 тендера: 1,9 млрд грн. на поставку цельнокатаных колес и 505 млн. грн. на поставку черновых бандажей.

Издание пишет, что эта закупка выглядит астрономически, учитывая реальное состояние железной дороги.

"Во-первых, даже в те годы, когда железная дорога выпускала по 3 тысячи новых грузовых вагонов, и наращивала темпы ремонта имеющегося парка, объемы закупки колес и бандажей не превышали 1 млрд. грн. на год.

С прошлого года "Укрзализныця" фактически остановила производство новых вагонов, а ремонт старых происходит значительно более медленными темпами чем раньше.

Во-вторых недавно УЗ уже провела аналогичные закупки на почти 200 миллионов. И этого объема должно хватить, по крайней мере, на первое полугодие", - говорится в материале.

Отмечается, что потребность в колесах в таком объеме уместна, если УЗ планирует производить по 3-4 тысячи новых вагонов в год и восстановить объемы ремонта, в условиях финансового кризиса выглядит нереалистично.

Также сообщается, что за последние 2 года "Интерпайп" поднял цену на цельнокатаные колеса для УЗ на 100% - с 16 тыс. грн. до 30 тыс. грн. без НДС за штуку. Взлет цен на фоне удешевления стали и уменьшения курса доллара УЗ оправдывала повышенным спросом на колеса. Но сейчас этот спрос может развеяться, и железная дорога не планирует снижать цену.

В тендере на 2 миллиарда УЗ определила ожидаемую стоимость на уровне 30 тыс. грн. без НДС за цельнокатанное колесо. Однако на российском рынке, куда экспортировал колеса "Интерпайп", АО "Евраз" выставил майскую цену в 68 980 рублей за штуку. Это эквивалентно 27 тыс. грн.

При этом в РФ расследуют действия "Интерпайп" как демпинговые, что означает, что украинский производитель предлагал более низкие цены, чем российские.

"Из этого можно сделать вывод, что в России, даже с учетом транспортировки и таможенных сборов,"Интерпайп" продавал колеса дешевле, чем для "Украинской железной дороги".

Но даже после того, как РФ закрывает двери для компании Пинчука, цена для УЗ не опустится на прежний уровень 450-500$ за цельнокатанное колесо", - резюмирует в материале.