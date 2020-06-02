Рада отправит программу действий правительства на доработку

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой и налоговой политики Данил Гетманцев заявил, что парламент отправит на доработку программу действий правительства.

Источник: "Укринформ"

Прямая речь: "У Рады есть четкая позиция по этой программе. Мы будем отправлять ее на доработку. Я не думаю, что есть какие-то сомнения в этом. Поэтому решение будет принято в четверг".

Детали: По словам Гетманцева, парламентариев не устраивает сама программа: "Если бы вы ее открыли, то увидели, что на 9 страницах есть набор определенных слоганов, определенных лозунгов, определенных идей, с которыми с одной стороны трудно не согласиться, однако реализации этих идеи не определена в этой программе. Поэтому мы считаем, что над ней стоит еще поработать".

Нардеп считает, что правительство должно представить конкретный план выполнения с конкретными сроками.

Украинская правда