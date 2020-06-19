В ЕС не изменили планы по открытию внутренних границ до конца июня

В Евросоюзе не изменили планы по открытию внутренних границ до конца июня.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам видеоконференции лидеров ЕС.

"У нас есть четкий набор рекомендаций, как действовать до конца месяца, и мы ожидаем, что ограничения на внутренних границах будут отменены (до 1 июля. - Ред.)", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Европейского совета Шарль Мишель добавил, что в последние недели происходили многочисленные встречи для выработки общего подхода к открытию границ.

"Я рад видеть, что мы отменяем ограничительные меры, и я надеюсь, что в последующие дни будет больше прогресса в этом направлении", - сказал он.

Напомним, Европейская комиссия рекомендовала странам-членам с 15 июня отменить пограничный контроль на внутренних границах ЕС, а также - постепенно открывать границы ЕС для граждан третьих стран с 1 июля.

Еврокомиссия также выложила критерии, по которым будут отменены ограничения на путешествия для жителей стран, не входящих в ЕС, в том числе для Украины.

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