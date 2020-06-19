Все разделы
Укр / Рус

ProZorro вводит водяные знаки для защиты персональной информации бизнеса

Пятница, 19 июня 2020, 12:51
 

Участники закупок в Prozorro с 19 июня могут использовать водяные знаки при загрузке документов в систему - это позволит защитить персональные данные предпринимателей от несанкционированного использования и мошенничества.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Первой электронным площадкой, который реализовал этот инструмент стал Zakupki.Prom.ua. Вскоре водяные знаки появятся и на других электронных площадках", - говорится в сообщении.

Водяные знаки - это специальные символы, которые накладываются на сканированную версию документов и делают невозможным их использование вне системы Prozorro.

Во время загрузки PDF-документов в систему поставщик сможет выбрать функцию "Нанести водяной знак" - и документы будут маркированы Вотермарк. Такой знак будет содержать ЕГРПОУ компании и текст "Для участия в закупках".

"Prozorro учла обратную связь от участников системы. К нам поступали запросы от бизнеса по усилению защиты документов от мошенников. Мы нашли решение: теперь на документах, защищенных Вотермарк, будет указано, что этот документ предусмотрен для участия в публичных закупках.

 

Это стандартная практика для документооборота в системах публичных закупок многих стран Европы", - заявил генеральный директор госпредприятия "Прозорро".

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Prozorro

powered by lun.ua
Материалы по теме
Честные закупки под угрозой 2 июня 2020, 13:11
Prozorro запускает постоянный поиск уязвимостей и приглашает "белых" хакеров к сотрудничеству 26 мая 2020, 10:05
Министр экономики назвал систему ProZorro "странной" 5 мая 2020, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!