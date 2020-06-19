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Обитатели платных камер в СИЗО уже заплатили более ста тысяч гривен – министр

Пятница, 19 июня 2020, 11:50
 

Более 115 тысяч гривен за пользование платными камерами уже поступило на счета следственных изоляторов, и за эти деньги начались ремонты бесплатных камер.

Источник: министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь: "Это уже работает, деньги уже уплачены, мы уже собрали более 115 тысяч гривен за пользование камерами, и мы уже начали ремонт бесплатных камер".

Детали: По его словам, на днях Минюст собирается открыть платные камеры еще в 5 городах Украины.

Малюська прогнозирует, что в июле министерство продемонстрирует результат этого нововведения.

Предыстория: В апреле стало известно, что министерство юстиции в рамках реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

Впоследствии сообщалось, что платные камеры в следственных изоляторах появятся сначала в Киевском СИЗО. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн в сутки, 8000 грн за неделю и 12000 грн в месяц.

По состоянию на 10 июня к проекту присоединились 10 следственных изоляторов.

Евгений Кизилов, УП

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Мінюст деньги

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