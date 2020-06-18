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Wizz Air анонсировала новый рейс Дортмунд - Запорожье со 2 августа

Четверг, 18 июня 2020, 18:24
 

Авиакомпания Wizz Air анонсировала открытие базы в Дортмунде с 18 новыми направления по Европе, одно из которых - Запорожье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.

Рейсы Дортмунд-Запорожье венгерская бюджетная авиакомпания планирует начать 2 августа. Перелеты будут осуществляться два раза в неделю - в среду и воскресенье.

Билеты уже доступны для бронирования с ценой от 729 гривен.

Дортмунд стал седьмым направлением Wizz Air из Запорожья, в октябре прошлого года анонсированы рейсы в Вену, Будапешт, Вроцлав, Гданьск, Краков, Вильнюс, которые должны были стартовать с апреля, однако их отложили из-за коронавируса.

Следует отметить, что с 3 августа Wizz Air полетит в румынский город Сучава, который расположен рядом с границей с Украиной в 80 км от Черновцов. Эта линия будет также обслуживаться два раза в неделю, но по другим дням - по понедельникам и пятницам.

Напомним, Wizz Air объявил о возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" и рейсов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Европейская правда

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Wizz Air авиа

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