"Нафтогаз" ожидает решение суда по захваченным активам в Крыму в этом году

НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге относительно экспроприированных активов в Крыму до конца 2020 года.

Об этом сообщила советник председателя правления госкомпании Елена Зеркаль передает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем борьбу за наши крымские активы. Судебный процесс продолжается, арбитраж уже на стадии, когда он должен принять решение, и я думаю, что несмотря на COVID-19 и попытки россиян перенести все слушания на более длительный период, мы получим это решение еще в этом году", – сказала она.

Напомним:

После аннексии Россией Крыма в 2014 году самопровозглашенные власти объявили собственностью Крыма континентальный шельф полуострова, а также имущество ГАО "Черноморнафтогаз" и заявил о создании предприятия "Черноморнефтегаз", которое в начале 2018 года было реорганизовано в государственное унитарное предприятие.

ГАО в 2013 году добыло 2,4 млрд куб. м газа, год спустя добыча сократилась до 2 млрд куб. м, в 2015 году – до 1,844 млрд куб. м, в 2016 году – до 1,644 млрд куб. м



НАК "Нафтогаз Украины" привлек компанию Covington&Burling LLP (Нью-Йорк, США) к защите своих интересов в рамках тяжбы по утраченным крымским шельфовым активам, и в феврале 2016 года вручил РФ официальное письменное уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.



В сентябре 2017 года "Нафтогаз Украины" сообщила о подаче совместно с шестью дочерними компаниями в сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом РФ активов группы в АР Крым.

В феврале 2019 года, Трибунал при Постоянной палате подтвердил вину России в утрате НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму.



В феврале 2020 года группа "Нафтогаз" в рамках арбитражного производства в Гааге подала уточненную оценку компенсации убытков в размере примерно 8 млрд дол.