Киев ищет инвестора для канатной дороги через Днепр

Киевская государственная администрация решила провести конкурс по поиску инвестора для строительства канатной переправы через реку Днепр от Арки Дружбы народов до Труханова острова.

Источник: пресс-служба КГГА, распоряжение КГГА № 864

Дословно: "Предварительно длина канатной переправы составит 530 м. Она соединит правый берег Днепра с Трухановым островом. Начало маршрута предполагается возле Арки дружбы народов".

Детали: Заказчиком реализации проекта определено коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо".

На КП "Киевское инвестиционное агентство" возложена разработка ориентировочных технико-экономических показателей и возможных передпроектних предложений по объекту обустройства.

Сообщается, что проект канатной переправы является элементом рекреационной инфраструктуры и не предусматривает строительных или иных работ, которые могут привести к разрушению, уничтожению или повреждению объектов культурного наследия.

Канатную дорогу планируют построить из сборно-разборных конструкций без фундамента.

Предыстория:

В 2017 году киевская власть сообщила, что планирует превратить Почтовую площадь в туристический хаб и развивать днепровские острова.

В концепции речь шла об обустройстве канатной дороги (от Арки Дружбы народов до Труханова острова), станции канатной дороги на Почтовой Площади, экскурсионно-обзорной башни, пешеходной зоны на Контрактовой площади, а также обустройстве надлежащего количества паркингов и зон отдыха.