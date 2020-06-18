Рада на время карантина изменила процедуру банкротства

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3322 о внесении изменений в Кодекс из процедур банкротства, которые, в частности, предусматривают на период карантина введение механизма защиты предприятий от банкротства.

Такое решение поддержали 307 нардепов, передает FinClub.

"Документом предусматривается на период действия карантина ввести механизм, который позволит уберечь от банкротства предприятия, которые по объективным причинам не могут выполнять свои обязательства перед кредиторами.

Так, временно на период действия карантина и в течение 90 дней со дня его отмены не допускается открытии производства по делу о банкротстве должников - юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникшие с 1 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме этого, согласно законопроекту, комитет кредиторов и обеспеченный кредитор имеют право принять решение о приостановлении проведения аукционов по продаже имущества должника.

Также предусмотрена отмена ответственности арбитражных управляющих за несовершение действий, предусмотренных Кодексом по процедурам банкротства в случае, если их совершение не соответствует требованиям карантина.

Отметим, что в первом чтении законопроект №3322 Верховная Рада приняла 13 мая 2020 года.