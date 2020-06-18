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В Раде предлагают освободить переселенцев от уплаты туристического сбора

Четверг, 18 июня 2020, 15:58
 

Налоговый комитет ВР рекомендовал парламенту принять за основу закнопроект №3103-1, которым предлагается переселенцев (внутренне перемещенных лиц) освободить от уплаты туристического сбора.

Об этом в Telegram сообщил председатель комитета Данил Гетманцев.

Докуметом предусматриваются изменения в Налоговый кодекс - переселенцев хотят отнести к категории тех, кто не обязан платить туристический сбор.

Сейчас такой сбор, в частности, не должны платить:

  • постоянные жители таких населенных пунктов;
  • те, кто приезжают в командировку и останавливаются на ночлег в частных квартирах (а также члены их семьи);
  • лица с инвалидностью, дети-инвалиды и сопровождающие лиц с инвалидностью 1 группы и детей-инвалидов (не более одного сопровождающего);
  • ветераны войны и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
  • украинцы, приезжающие на курорт по путевке;
  • дети до 18 лет.

Отметим, что максимальный размер ставок туристического сбора в 2020 году составляет: 0,5% минимальной зарплаты для внутренних туристов (23,62 грн/сутки) и 5% для приезжающих из других стран (236,15 грн/сутки). Итоговый размер туристического сбора каждый горсовет устанавливает в рамках максимальных ставок самостоятельно.

Туристический сбор - местный сбор, плтательщиками которого являются граждане Украины, иностранцы и лица, не имеющие гражданства, когда они останавливаются на ночлег в населенном пункте, в котором введен такой сбор.

Экономическая правда

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туризм Рада налоги

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